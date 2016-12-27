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В Москве взявший женщину в заложники стрелок покончил с собой

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13:22, 27 декабря
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Мужчина, открывший утром во вторник, 27 декабря, стрельбу по полицейским на Западе Москвы покончил с собой, сообщили представили столичного следственного комитета. Этой ночью в одну из квартир на Ельнинской улице пришли полицейские, которые хотели провести обыск по делу о грабеже.

Мужчина, находившийся в квартире отказался открыть им дверь. Тогда полицейские вызвали сотрудников ЖЭКа, чтобы те вскрыли дверь.  В ответ жилец открыл стрельбу из ружья и ранил  пятерых человек  сотрудников полиции и ЖЭКа, четверо из них попали в  больницу. После этого стрелок скрылся в одной из соседних квартир, где взял в заложницы пожилую  женщину.  На место прибыл спецназ Росгвардии, который начал готовить штурм, однако мужчина решил не сдаваться и покончил с собой.

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