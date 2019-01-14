В мировых столицах прошел ежегодный флешмоб «В метро без штанов»

13 января по всему миру прошла акция «День без штанов», мероприятие проходит уже восемнадцатый год подряд. Во флешмобе в крупных городах всего мира приняли участие около тысячи человек. Флешмоб проходит в Нью-Йорке, Мюнхене, Лондоне, Париже, Израиле, Буэнос-Айресе, Копенгагене и др. Его впервые провели в 2002 г. в Нью-Йорке как художественную акцию, чтоб повеселить пассажиров метро.