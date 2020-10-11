В каком положении находится Лукашенко, и почему силовики снова идут в атаку? Говорим с политологом Прейгерманом
В Беларуси продолжаются акции протеста против победы Александра Лукашенко на выборах. 11 октября белорусы выходят на акцию «Марш гордости» с требованием освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с гражданами. Накануне Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Обсудили с политологом Евгением Прейгерманом изменения стратегии белорусских властей, возможного преемника Лукашенко и трансформацию акций протеста.
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