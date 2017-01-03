«В Чечне и так весело»: как в республике устроили безалкогольный Новый год

В новогоднюю ночь чеченцам запретили употреблять спиртные напитки. В республике прошли антиалкогольные рейды по кафе и ресторанам, об этом порталу «Кавказский узел» сообщили местные жители. Полицейские задерживали отмечающих праздник с рюмкой в руках. Подробности — в материале Ольги Гладышевой.