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«В Чечне и так весело»: как в республике устроили безалкогольный Новый год

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18:45, 3 января
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В новогоднюю ночь чеченцам запретили употреблять спиртные напитки. В республике прошли антиалкогольные рейды по кафе и ресторанам, об этом порталу «Кавказский узел» сообщили местные жители. Полицейские задерживали отмечающих праздник с рюмкой в руках. Подробности — в материале Ольги Гладышевой.

На превью: Саид Царнаев / РИА Новости

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