Утихнувшие после речи Путина обстрелы в Донбассе возобновились с новой силой

Признание ДНР и ЛНР обострило и без того напряженные отношения Москвы и Запада. Вводятся санкции — правда, пока довольно слабые и даже, можно сказать, символические. Белый Дом грозит дальнейшими ограничительными мерами в случае продвижения российских войск вглубь Украины.

Одновременно складывается впечатление, что диалог теряет актуальность. В Вашингтоне явно решили, что разговаривать в подобных обстоятельствах нет смысла. Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с Лавровым, которая должна была состояться 24 февраля. Что будет со встречей Путина и Байдена, о которой велись предварительные переговоры, неизвестно. МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию РФ, а Россия вывозит из Украины своих дипломатов. На сайте российского министерства иностранных дел было опубликовано заявление ведомства об эвакуации из Украины сотрудников всех российских дипломатических миссий, поскольку у Москвы есть основания опасаться за безопасность их персонала. О последних новостях из ДНР и ЛНР рассказал Василий Полонский.

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ. «Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы — 1 год», — указывается в сообщении. Нацполиция Украины увеличит численность полицейских в Донбассе, сообщают «Новости Донбасса». Видимо, дело действительно идет к введению на востоке чрезвычайного положения.

Кроме того, в Украину привезли очередную партию оружия из Канады, об этом отчитались в Министерстве обороны. Это уже второй самолет с оружием — на этот раз доставлено летальное оружие. Ранее стало известно, что Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов США.

Украинская разведка сообщает, что в течение следующих двух суток ожидается ухудшение ситуации в зоне ООС. Сообщают, что РФ не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. Минобороны Украины сообщает, что за сутки зафиксировано 96 обстрелов, 81 из тяжелого оружия. Один военный погиб, один получил ранение и находится в госпитале, еще пятеро получили травмы.

Также появилось видео обстрелов «российскими оккупантами» из «Градов» под Счастьем, которое находится на контролируемой Украиной территории. Обстрелу подверглись поселки Трехизбенка, Новогнатовка и поселки под городом Счастье. Применялась артиллерия 122 мм и минометы 120 мм.

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела поселка Березовое. Ракета ПТУР, выпущенная с украинских позиций, попала прямо в автомобиль. Местные СМИ писали, что люди пытались выехать из обстреливаемой территории. Поселок почти два часа был под огнем, с украинской стороны выпущено 36 мин 120 мм и 82 мм.

Ночью в Донецке раздался громкий взрыв. Произошел подрыв у телецентра в Донецке. В 12.50 ночи самодельное устройство кинули у здания телецентра, оно было без поражающих элементов. В Донецке это называют терактом. Обсудили происходящее с жителем Макеевки Иваном и бывшим жителем Луганска, который сейчас живет в городе Счастье, Александром.

Иван рассказал, что на улицах стало меньше людей, слышны выстрелы, многие эвакуировались.

«Во время речи Путина обстрелы утихли, но на следующий день все с новой силой заиграло. Люди сами идут в военкомат, все в напряжении <...> Люди идут воевать, чтобы сдвинуть это болото. Мы устали жить в таком неопределенном положении, в подвешенном (...) Люди хотят ответить за всю эту боль и страдания, которые причинены народу Донбасса <...> Если хотя бы мы с Россией сможем заключать договоры, если оживет экономика, то это значительно улучшит жизнь местного населения (...) вы говорите, что мы не будем признаны западными странами, а как насчет восточных? Я думаю, мир давно не однополярный и просто смотреть на реакцию западных стран, как будто там свет какой-то зажегся и только там есть какая-то правда — это неправильно, мы должны смотреть во все стороны и понимать, что мир большой, и в этом большом мире нам должно быть место», — отметил он.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters