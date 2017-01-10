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Улюкаеву продлили домашний арест до 15 апреля: как проходило заседание.

Прямое включения из Басманного суда Москвы
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15:08, 10 января
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Теги:
коррупция, Москва, Алексей Улюкаев
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10 января сроки следствия и домашнего ареста по делу Алексея Улюкаева продлены до 15 мая. Как проходило заседание, какие аргументы предъявило следствие и какие характеристики дали Улюкаеву новые свидетели — Чубайс, Шохин и Костин, рассказала Мария Борзунова, которая присутствовала на засдании в Басманном суде.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года при получении взятки в $2 миллиона. Ему предъявлены обвинения по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность с вымогательством в особо крупном размере». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Улюкаев вымогал у представителей «Роснефти» деньги за выданную Минэкономразвития положительную оценку сделки по выкупу «Роснефтью» у государства чуть больше 50% акций «Башнефти».

На превью: Агентство Москва

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