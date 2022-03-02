«Все уверены, что они скоро вернутся»: корреспондент Дождя — о том, как украинцы бегут в Польшу

Корреспондентка Дождя Марфа Смирнова сейчас находится в эпицентре событий — в Украине в городе Львове. В эфире Дождя она поделилась последними новостями из города и рассказала, что в продуктовых магазинах много выборочно пустых полок — люди стараются закупаться лапшой быстрого приготовления и колбасой, — а также давно не было воздушной тревоги, несмотря на то, что перед началом комендантского часа она должна быть. По ее словам, многие украинцы уезжают налегке, потому что уверены, что смогут вернуться.