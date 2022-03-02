«Все уверены, что они скоро вернутся»: корреспондент Дождя — о том, как украинцы бегут в Польшу
Корреспондентка Дождя Марфа Смирнова сейчас находится в эпицентре событий — в Украине в городе Львове. В эфире Дождя она поделилась последними новостями из города и рассказала, что в продуктовых магазинах много выборочно пустых полок — люди стараются закупаться лапшой быстрого приготовления и колбасой, — а также давно не было воздушной тревоги, несмотря на то, что перед началом комендантского часа она должна быть. По ее словам, многие украинцы уезжают налегке, потому что уверены, что смогут вернуться.
Фото: Markus Schreiber / AP
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