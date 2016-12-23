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Украинский журналист спросил у Путина про пытки «крымских диверсантов» и оккупантов на Донбассе

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14:19, 23 декабря
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«Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами», — ответил Владимир Путин на замечание украинского журналиста Романа Цимбалюка из УНИАН о том, что даже после ухода президента на пенсию «русские для украинцев останутся оккупантами». Вопрос журналиста об отношениях Украины и России прозвучал в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента России.

Путин ответил также на вопрос о возможности освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова и сотрудников украинских спецслужб. Президент заявил, что такая возможность есть в том случае, если украинская сторона откажется от враждебной деятельности и проведет амнистию в отношении участников конфликта на Донбассе.

Также президент прокомментировал вопрос о применении пыток к задержанным в Крыму «диверсантам». «Никто их («диверсантов» — Дождь) не пытал и не бил. То, что они дают признательные показания, легко проверить. Они дают полный расклад, не только фамилии-имена и установочные данные, но и номера своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых служат, задания, которые они получали, адреса и явки на территории России, в том числе и в Крыму. Они все выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. Если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы», — заявил Путин.

12-я большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Фото: РИА Новости 

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