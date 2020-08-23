«Так себя ведут старые диктаторы». Лукашенко с автоматом — это что? Обсуждаем с политологом Александром Морозовым
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости. На записи, которую опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», в руках главы республики автомат, а сам он одет в бронежилет. Ранее к резиденции продвинулись участники акции «Марш новой Беларуси», которая проходит в Минске, однако силовики перекрыли им дорогу. Политолог Александр Морозов рассказал в эфире, стоит ли опасаться демонстративной милитаризации Лукашенко?
Фото на превью: скриншот видео телеграм-канала «Пул Первого»
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