«Удар, к которому не были готовы»: гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Р» — о санкциях против депутатов и сенаторов России

Богдан Бакалейко в студии Дождя подробно рассказал о том, что из себя представляют санкции, объявленные США и Европейским союзом вслед за заявлением Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, и какими могут быть их последствия для России. Также обсудили с Ильей Шумановым, главным директором «Трансперенси интернешнл-Р»*, насколько эффективными являются персональные санкции против российской элиты.