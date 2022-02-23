«Удар, к которому не были готовы»: гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Р» — о санкциях против депутатов и сенаторов России
Богдан Бакалейко в студии Дождя подробно рассказал о том, что из себя представляют санкции, объявленные США и Европейским союзом вслед за заявлением Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, и какими могут быть их последствия для России. Также обсудили с Ильей Шумановым, главным директором «Трансперенси интернешнл-Р»*, насколько эффективными являются персональные санкции против российской элиты.
*По решению Минюста России Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл-Р“» включена в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»
Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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