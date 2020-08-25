«Мы не должны учить детей обманывать». Учителя вышли в центр Минска после предложения Лукашенко увольнять преподавателей- оппозиционеров
В центре Минска у здания Министерства образования проходит акция — несколько десятков протестующих пришли, чтобы выразить солидарность с учителями. 24 августа президент Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко заявил, что в белорусских школах не должны работать учителя, которые не желают следовать принципам «государственной идеологии». Мария Борзунова посетила акцию и поговорила с ее участниками.
Фото на превью: Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
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