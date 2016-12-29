В четверг, 29 декабря, правительственная комиссия по крушению Ту-154 отчиталась об итогах работы. Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что активная фаза поисковой операции в районе крушения завершена, но исследование территории продолжится. Окончательные результаты комиссия сможет предоставить не ранее, чем через месяц.

Самолет полностью разрушился при ударе об воду и дно Черного моря, рассказал Соколов. Сейчас поднято 19 тел и 230 фрагментов тел. Для опознания погибших комиссия собрала биологические материалы от всех родственников для генетической экспертизы. Также было поднято 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, рассказал Соколов. По его словам, этих фрагментов достаточно для определения причины катастрофы.

В начале расследования комиссия выдвинула более 15 версий, но после получения предвариетльной информации с самописцев, их количество сократилось в два раза, сказал Байнетов. Версию с терактом комиссия пока не исключает: «Взрыва на борту не было, но теракт это не только взрыв, поэтому эту версию мы пока до конца не отметаем», — заявил начальник службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов.

Самолет Минобороны Ту-154, который вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию, потерпел крушение над Черным морем в воскресенье, 25 декабря. Полет продлился 70 секунд, в момент возниконовения внештатной ситуации максимальная высота самолета составляла около 250 метров, скорость около 360-370 километров в час, рассказал Байнетов.

На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. В списках пассажиров — 64 артиста ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды».

Ранее основными версиями причины катастрофы, по информации ФСБ, рассматривались ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. При этом в Минтрансе приоритетными версиями считают техническую неисправность и ошибку пилота.