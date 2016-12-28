Крушение Ту-154: как версия с закрылками все объясняет.

По сведениям издания, водолазы накануне утром обнаружили и подняли на поверхность самый большой за все время поисковой операции фрагмент самолета — четырехметровый кусок хвостовой части. В нем и нашли параметрический самописец (он регистрирует работу всех систем лайнера). Аппарат отправили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах. Во вторник, 27 декабря, в Минобороны заявляли, что проведенные исследования позволили «сузить перечень вероятных причин крушения». Но официально результаты расшифровки «черного ящика» ведомство пока не обнародовало.

В то же время источник «Коммерсанта» сообщил, что самописец зафиксировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что отказ системы закрылков неприятное, но не критичное происшествие. Пикирующий момент, который возникает из-за этого, летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, экипаж обычно докладывает о неисправности диспетчеру и возвращает машину на аэродром. Пилоты Ту-154, как пишет «Коммерсантъ», по какой-то причине не смогли решить проблему отказавших закрылков, а своими действиями могли усугубить ситуацию. Эксперты полагают, что они пытались компенсировать плавный уход самолета в пикирование и стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

В свою очередь Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что уже удалось расшифровать аудиозаписи с речевого самописца. Собеседник издания утверждает, что пилоты говорили о неработающих закрылках, а одной из последних фраз были слова «Командир, падаем!». И вот интересное уточнение: источник ТАСС в силовых структурах говорит, что параметрические самописцы вообще еще не достали из воды.

Обсудили версию с закрылками с Вадимом Лукашевичем, независимым авиационным экспертом.

Фото: Reuters