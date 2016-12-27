Падение на скорости 510 км/ч: первые результаты расследования крушения Ту-154
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Самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, упал в воду на скорости около 510 км/ч, пытаясь совершить маневр вправо и двигаясь с сильно задранным носом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, в момент крушения пилоты убирали механизацию устройства на крыле, которые в выпущенном состоянии увеличивают его подъемную силу.
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
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