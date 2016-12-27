Свидетель описал падение Ту-154.

«Черный ящик» потерпевшего крушение самолета Ту-154 , найденный во втроник, 27 декабря, в Черном море, внешне не пострадал, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Найденный параметрический самописец извлечен из воды. Внешним осмотром установлено, что он находится в хорошем состоянии», — передает собеседник «Интерфакса». Также со дна уже достали части обшивки самолета, о чем ранее сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На месте крушения в море под Сочи обнаружены тела еще двоих погибших. В ближайшее время они могут быть подняты на поверхность, сообщили в МЧС.

Полеты самолетов Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Он отметил при этом, что в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число таких самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Изданию «Коммерсантъ» удалось пообщаться с Сотрудником береговой охраны пограничных войск ФСБ, который стал свидетелем крушения Ту-154. Он рассказал, что вылетевший из аэропорта Адлер самолет начал быстро снижаться, будто собираясь совершить посадку на поверхность воды.

По словам свидетеля, который в момент крушения самолета находился на катере в акватории Черного моря, положение лайнера показалось ему странным — он двигался с небольшой скоростью и неестественно поднятым вверх носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Затем, по словам очевидца, самолет задел воду хвостом, который отвалился и утонул.

К подобным действиям могли привести ошибочные действия пилотов, которые попытались «слишком энергично поднять машину вверх», пишет «Коммерсантъ». Самолет таким образом мог быть выведен на «закритические углы атаки», что привело к потере скорости и подъемной силы и снижению.

Газета отмечает, что к катастрофе могла привести также перегруженность, нарушение центровки самолета грузом, сбой в работе закрылков или стабилизатора, а также неожиданное падение тяги двигателей.

Ранее о попытке пилотов посадить самолет на воду сообщил ТАСС. По данным агентства, об этом свидетельствуют разрушения найденной в акватории Черного моря хвостовой части Ту-154.

ФСБ назвала четыре основные версии крушения: это ошибка пилота, попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо и техническая неисправность.

Лайнер потерпел крушение утром 25 декабря через две минуты после вылета из Сочи. Он должен был направиться в сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. На данный момент найдены останки 80 жертв авиакатастрофы.