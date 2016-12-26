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Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка.

Что известно на утро понедельника. Прямое включение из Сочи
Здесь и сейчас
12:40, 26 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Самолеты, Сочи
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В понедельник, 26 декабря, в России траур по 92 погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В воскресенье утром борт Министерства обороны упал в 6 километрах от берега в акватории Сочи.

Крушение Ту-154 под Сочи: что случилось на борту и почему так странно реагируют соцсети

После дозаправки в Адлере самолет, на борту которого были артисты ансамбля Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков, направился в Сирию. Там артисты должны были выступить перед российскими летчиками на авиабазе Хмеймим, а Доктор Лиза должна была передать медикаменты госпиталю в Латакии. За первые сутки было найдено 11 тел погибших.

Как всегда в таких случаях, рассматриваются все версии, среди которых есть и версия теракта. Но поскольку вылет самолета осуществлялся с военного аэродрома Чкаловский, а о дозаправке самолета в Сочи стало известно уже в воздухе, вероятность подрыва, по данным источников ТАСС, представляется наименее вероятной.

В поисковой операции в Сочи участвуют 158 водолазов ,по данным Министерства обороны, первый самолет с останками погибших отправлен в Москву.

Правительственную комиссию возглавляет министр транспорта Максим Соколов, который пока воздерживается от какой-либо определенной версии катастрофы. Ранее он говорил, что на самолетах не было радиомаяков,  по одним данным, из-за устаревшей конструкции, по другим, из соображений секретности.

Сегодня же появилась версия происхождения вспышки, которую вчера зафиксировали камеры наблюдения, находящиеся на берегу, и подтвердили очевидцы. Как передает Интерфакс, вспышка была зафиксирована через полчаса после падения самолета и соответственно не имеет отношения к катастрофе, однако о том, что это было, источники агентства не сообщают. Вспышка, необычно большой разброс осколков и то, что перед крушением экипаж ни разу не связался с землей, рассматривались, как косвенные свидетельства взрыва на борту. По последнему сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, большинство тел до сих пор находятся на борту затонувшего самолета.

Фото: РИА Новости /  МЧС РФ

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