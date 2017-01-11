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«Я буду жестче Хиллари Клинтон»: что сказал Трамп о России на первой пресс-конференции

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21:19, 11 января
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11 января прошла пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа. Мы собрали все, что Трамп сказал о России — о хакерских атаках, его связях с Россией и налаживании хороших отношений между странами.

Фото: AP Photo

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