Прямой эфир
60,18
63,23
53,85
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Компромат в помощь: как обвинения в связях с Россией могут сыграть на руку Трампу.

Эксперт Московского центра Карнеги — о новом докладе, который опубликовал BuzzFeed
Здесь и сейчас
15:08, 11 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
Дональд Трамп
292
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Дума приняла законопроект о декриминализации насилия в семье в первом чтении
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич решила выйти из Русского ПЕН-Центра
В РПЦ выразили надежду на выделение субсидий для содержания Исаакиевского собора
По делу о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске задержали начальника ОВД

BuzzFeed опубликовал документ, в котором снова говорится о связях штаба избранного президента Америки Дональда Трампа с российскими спецслужбами. В документе сказано, что Россия якобы сможет влиять на поведение Трампа в будущем, потому что у нее есть компромат связанный с «извращенными сексуальными актами». Кроме того, по версиии издания, российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет под прямым руководством Владимира Путина. 

Как обвинения в связях с Россией могут помочь Трампу, а не разоблачить его, и что будет, если компромат все же окажется настоящим? Дождь спросил у эксперта Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова.

 

На превью: Mike Segar / Reuters

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
BuzzFeed опубликовал доклад о компромате ФСБ на Трампа
«Каждый день я учился у вас»: Барак Обама в последний раз обратился к американцам в роли президента Главное из прощальной речи 44-го президента США
Обама в прощальной речи пообещал «максимально гладкую» передачу власти
Трамп прокомментировал заявления о наличии у российских спецслужб компромата на него
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2