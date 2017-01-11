Компромат в помощь: как обвинения в связях с Россией могут сыграть на руку Трампу.

BuzzFeed опубликовал документ, в котором снова говорится о связях штаба избранного президента Америки Дональда Трампа с российскими спецслужбами. В документе сказано, что Россия якобы сможет влиять на поведение Трампа в будущем, потому что у нее есть компромат связанный с «извращенными сексуальными актами». Кроме того, по версиии издания, российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет под прямым руководством Владимира Путина.

Как обвинения в связях с Россией могут помочь Трампу, а не разоблачить его, и что будет, если компромат все же окажется настоящим? Дождь спросил у эксперта Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова.