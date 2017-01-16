Трамп назвал условия отмены санкций

США могут отменить некоторые санкции против России, если Вашингтону удастся договориться с Владимиром Путиным о значительном сокращении ядерных вооружений. Такое заявление сделал избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times.

«Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», — сказал Трамп.

Кроме этого, он подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт. По словам избранного президента США, оно привело к «ужасной гуманитарной ситуации» в Сирии.

На превью: Reuters