Трамп назвал условия отмены санкций
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США могут отменить некоторые санкции против России, если Вашингтону удастся договориться с Владимиром Путиным о значительном сокращении ядерных вооружений. Такое заявление сделал избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times.
«Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», — сказал Трамп.
Кроме этого, он подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт. По словам избранного президента США, оно привело к «ужасной гуманитарной ситуации» в Сирии.
На превью: Reuters
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