Ужасы Холокоста за 15 секунд. В TikTok — новый скандальный флешмоб

В Tik Tok новый тренд: пользователи примеряют на себе образ жертв Холокоста. Такой флешмоб запустили англоязычные подростки, в 15-секундных видео они переодевшись и загримировавшись рассказывают о том, как «пережили» Холокост. Почти сразу они столкнулись с волной критики: их обвинили в неуважении к жертвам и издевательством над историей. Подробнее о новом скандале в Tik Tok — в сюжете Эдуарда Бурмистрова.