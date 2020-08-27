«Называйте меня национальный лидер». Интервью со Светланой Тихановской — о переговорах с Лукашенко и роли России

В Беларуси с 9 августа не прекращаются протесты против переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Его главный соперник, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве. Членов ее координационного совета оппозиции вызывают в СК, двоих уже задержали. Оппоненты Лукашенко настаивают на мирной передаче власти и проведении новых выборов. Одним из планов оппозиции было признание мировым сообществом Тихановской в качестве законного президента. Пока этого не произошло. Накануне она выступила перед депутатами Европарламента и встретилась с первым первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Также Тихановская заявила газете Le Monde, что время для переговоров с Москвой еще не пришло. Тихон Дзядко поговорил лидером белорусской оппозиции — о планах дальнейшей борьбы с Лукашенко, будущем протестов и возможности участия России в переговорах с действующим президентом.