«Мы больше не оппозиция, нас большинство». Светлана Тихановская выступила перед Европарламентом по видеосвязи
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая находится в Литве, по видеосвязи выступила перед международным комитетом Европарламента. Она рассказала и о том, что происходит на улицах Минска и почему сама была вынуждена уехать.
Фото на превью: пресс-служба Светланы Тихановской
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