Видео теракта в Иерусалиме
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Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме. В результате наезда грузовика на пешеходов в старой части города как минимум четыре человека погибли, еще 15 пострадали. Находившиеся рядом военные открыли огонь по водителю машины, он был убит на месте.
Фото: Ronen Zvulun/Reuters
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