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Видео теракта в Иерусалиме

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19:21, 8 января
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Теги:
Теракт
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Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме. В результате наезда грузовика на пешеходов в старой части города как минимум четыре человека погибли, еще 15 пострадали. Находившиеся рядом военные открыли огонь по водителю машины, он был убит на месте.

Фото: Ronen Zvulun/Reuters

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