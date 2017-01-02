«Телевизионный „Боярышник“»: что показали зрителям федеральных каналов в Новый год.

Новогодний марафон 2017 на федеральном телевидении начался 30 декабря 2016 года с дерзкого интервью Дмитрия Пескова ведущему НТВ Тиграну Кеосаяну: пресс-секреатрь в нецензурной ироничной форме расшифровал известную фразу главы МИД Сергея Лаврова о «дебилах». Что еще странного было в новогоднем эфире, и какие выводы теперь можно сделать, Дождь обсудил с телевизионным критиком Юрием Богомоловым.