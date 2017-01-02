«Телевизионный „Боярышник“»: что показали зрителям федеральных каналов в Новый год.Телевизионный критик Юрий Богомолов о новых приемах пропаганды
Новости
20:29
В Бразилии погибли 60 человек в результате беспорядков в тюрьме
19:54
Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменили из-за финансовых проблем
18:34
В Мюнхене задержали разыскиваемого Южной Кореей россиянина
15:31
Журналист выдвинул новую версию гибели «Титаника»
13:58
WhatsApp перестанет работать на старых моделях телефонов
13:37
Футболист «Зенита» Витсель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
11:37
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
10:49
CNN Turk рассказал о возможном гражданстве подозреваемого в теракте в Стамбуле
Новогодний марафон 2017 на федеральном телевидении начался 30 декабря 2016 года с дерзкого интервью Дмитрия Пескова ведущему НТВ Тиграну Кеосаяну: пресс-секреатрь в нецензурной ироничной форме расшифровал известную фразу главы МИД Сергея Лаврова о «дебилах». Что еще странного было в новогоднем эфире, и какие выводы теперь можно сделать, Дождь обсудил с телевизионным критиком Юрием Богомоловым.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Первый канал отказался показывать «Кубок Первого канала» в прямом эфире
Сечин уже не страшен: как суд над РБК повлияет на медиа в России Объясняет бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская
Илья Варламов об исках «Пятницы»: «Это грамотная и красивая пиар-история» Блогер, адвокат «Пятницы» и один из комментаторов — о том, зачем телеканалу судиться с пользователями фейсбука
Валдис Пельш: «Мы решили поменять „Угадай мелодию“. Сняли — полное фуфло» В чем секрет шоу «Угадай мелодию», как с двух бутербродов началась группа «Несчастный случай», и за какую шутку над Чулпан Хаматовой уволили авторов «Розыгрыша»
КомментарииСкрыть