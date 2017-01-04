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Чип Терминатора, электромобиль будущего и другие новинки 2017 года.

В Лас-Вегасе показали последние достижения в потребительской электронике
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22:35, 4 января
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Ведущие:
Алексей Коростелев
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В Лас-Вегасе открылась крупнейшая выставка потребительской электроники CES 2017. В течение трех дней главные мировые производители бытовой электроники будут представлять свои новинки. Можно сказать, что сейчас в Лас-Вегасе показывают, каким будет 2017 с точки зрения технологий. Подробности в материале Алексея Коростелева.

На превью: Steve Marcus / Reuters

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