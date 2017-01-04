Чип Терминатора, электромобиль будущего и другие новинки 2017 года.

В Лас-Вегасе открылась крупнейшая выставка потребительской электроники CES 2017. В течение трех дней главные мировые производители бытовой электроники будут представлять свои новинки. Можно сказать, что сейчас в Лас-Вегасе показывают, каким будет 2017 с точки зрения технологий. Подробности в материале Алексея Коростелева.