Чип Терминатора, электромобиль будущего и другие новинки 2017 года.В Лас-Вегасе показали последние достижения в потребительской электронике
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В Лас-Вегасе открылась крупнейшая выставка потребительской электроники CES 2017. В течение трех дней главные мировые производители бытовой электроники будут представлять свои новинки. Можно сказать, что сейчас в Лас-Вегасе показывают, каким будет 2017 с точки зрения технологий. Подробности в материале Алексея Коростелева.
На превью: Steve Marcus / Reuters
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