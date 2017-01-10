Прямой эфир
60,12
63,57
54,15
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Как научиться разговаривать с близкими на сложные темы.

Педагог Дима Зицер — о главных табу для россиян
Здесь и сейчас
18:52, 10 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
опрос, Дети
267
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Правительство засекретило отчетность одной из богатейших государственных компаний
СМИ сообщили о гибели в Сирии еще одного российского военного
Калининградский губернатор объяснил нашивки с «символами неонацистов» на своей куртке
Объем Резервного фонда сократился в два раза за месяц

В своем новом опросе «Левада-центр» выявил запрещенные темы в российских семьях. Главными табу для обсуждения стали сексуальные проблемы (33% опрошенных), тема самоубийства (15% опрошенных) и смерть или тяжелая болезнь близких (7% опрошенных).

Почему такие важные вопросы в России не обсуждают даже с близкими родственниками и как преодолеть табу в своей семье, Дождь спросил у педагога, директора Института Неформального образования INO Димы Зицера.

Как разговаривать с детьми о сексе: лекция Димы Зицера

На превью: кадр из фильма «Шестое чувство» / Kinopoisk

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Как строить отношения с детьми: психолог Юлия Гиппенрейтер отвечает на вопросы родителей о воспитании
Как не стать диктатором в глазах ребенка и не нанести травму разводом Советы психолога Юлии Гиппенрейтер родителям
История о девочке, живущей на границе миров: Дмитрий Быков советует трилогию «Дорога уходит в даль...» Чтение для новогодних каникул. Третья лекция — о секрете книг Александры Бруштейн, которые воспитали поколение
Фантастическая жизнь школьника: Дмитрий Быков советует детскую повесть «Мальчик» Чтение для новогодних каникул. Вторая лекция — о фантасте Геннадии Горе и его космических мирах
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2