Как научиться разговаривать с близкими на сложные темы.Педагог Дима Зицер — о главных табу для россиян
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В своем новом опросе «Левада-центр» выявил запрещенные темы в российских семьях. Главными табу для обсуждения стали сексуальные проблемы (33% опрошенных), тема самоубийства (15% опрошенных) и смерть или тяжелая болезнь близких (7% опрошенных).
Почему такие важные вопросы в России не обсуждают даже с близкими родственниками и как преодолеть табу в своей семье, Дождь спросил у педагога, директора Института Неформального образования INO Димы Зицера.
На превью: кадр из фильма «Шестое чувство» / Kinopoisk
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