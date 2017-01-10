Как научиться разговаривать с близкими на сложные темы.

В своем новом опросе «Левада-центр» выявил запрещенные темы в российских семьях. Главными табу для обсуждения стали сексуальные проблемы (33% опрошенных), тема самоубийства (15% опрошенных) и смерть или тяжелая болезнь близких (7% опрошенных).

Почему такие важные вопросы в России не обсуждают даже с близкими родственниками и как преодолеть табу в своей семье, Дождь спросил у педагога, директора Института Неформального образования INO Димы Зицера.