Прямой эфир
60,66
63,36
57,15
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

«Это намек»: почему Путин решил сократить группировку в Сирии.

Объясняет эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко
Здесь и сейчас
16:29, 29 декабря
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Дарья Полыгаева
1 532
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Путин согласился сократить российскую группировку в Сирии
Путин объявил о прекращении огня и начале мирных переговоров в Сирии
Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154
Клименко допустил отключение России от «мирового интернета»

Россия сокращает свое военное присутствие в Сирии. Об этом около двух часов назад объявил Владимир Путин. «Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — сказал президент.

Также достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии. Такое соглашение сирийское правительство подписало с оппозицией. Как отметил Путин, договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном. Три страны взяли на себя обязательство контролировать и гарантировать мирный процесс урегулирования в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что режим прекращения огня в начнется 30 декабря.

почему Россия решила сократить военное присутствие в Сирии? Эту тему обсудили с Алексеем Малашенко, экспертом Московского центра Карнеги.

«Это намек на то, что такой войны, которая была, больше не будет», — полагает Малашенко. «Россия делает шаг, она верит, что острого противостояния не случится. Поэтому в той мощной военной поддержке режиму Асада особой нужны пока не предвидится», — добавил он.

Фото: Reuters

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2