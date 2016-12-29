«Это намек»: почему Путин решил сократить группировку в Сирии.

Россия сокращает свое военное присутствие в Сирии. Об этом около двух часов назад объявил Владимир Путин. «Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — сказал президент.

Также достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии. Такое соглашение сирийское правительство подписало с оппозицией. Как отметил Путин, договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном. Три страны взяли на себя обязательство контролировать и гарантировать мирный процесс урегулирования в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что режим прекращения огня в начнется 30 декабря.

почему Россия решила сократить военное присутствие в Сирии? Эту тему обсудили с Алексеем Малашенко, экспертом Московского центра Карнеги.

«Это намек на то, что такой войны, которая была, больше не будет», — полагает Малашенко. «Россия делает шаг, она верит, что острого противостояния не случится. Поэтому в той мощной военной поддержке режиму Асада особой нужны пока не предвидится», — добавил он.

Фото: Reuters