Батальон военной полиции прибыл в Сирию.Видео Минобороны
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Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции, сообщает Минобороны. Подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим. Военные помогут местным властям обеспечить порядок в освобожденном от террористов городе. Среди них — только солдаты-контрактники, утверждают в ведомстве.
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