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Стена преткновения: почему некоторые диссиденты выступили против открытия памятника жертвам репрессий

30 октября, 17:20 Василий Полонский
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В день памяти жертв политических репрессий будет открыт памятник жертвам. К нему возникли вопросы: группа правозащитников и бывших политзаключенных считают, что установка монумента — это событие для власти лицемерное и несвоевременное. Об этом рассказал Василий Полонский.

Фото: Istpamyat.ru

В Москве на проспекте Сахарова 30 октября откроется памятник жертвам политических репрессий. Он будет называться «Стена скорби». По замыслу скульптора Георгия Франгуляна он должен символизировать осуждение преступлений тоталитарного режима. На нем на 22 языках написано слово «помни», а сама стена будет состоять из шестисот безликих голов. В создании монумента использовались камни, привезенные из бывших лагерей и тюрем Гулага.

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Среди диссидентов и родственников репрессированных советской властью, нашлись и те, кто выступили против. С точки зрения несогласных, преследования продолжаются и в современной России, что делает установку этого монумента абсурдным.

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Михаил Федотов, который будет вместе с президентом России Владимиром Путиным открывать этот памятник не согласен с теми, кто выступает против памятника. Он считает, что «Стена скорби» посвящена только советскому периоду времени. 

Подобные памятники всегда вызывают в российском обществе активную дискуссию. В стране не сформировалась общая позиция по политическим преследованиям в СССР. Во Владивостоке, например, несколько лет назад на скульптуру писателя и диссидента Александра Солженицына повесили табличку «иуда».

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