Почему в Турции считают, что «стамбульский стрелок» приехал из Средней Азии.

Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле гражданин Киргизии оказался торговцем из Ошской области. Лакхе Машрапов, чье фото показали по турецким госканалам рассказал, что турецкие власти уже перед ним звинились. Полиция при этом уже третьи сутки ищет человека, который стрелял в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Стрелок убил 39 человек и ранил еще около семидесяти. О том, кого в Турции сначала объявили киллером и мог ли террорист действительно приехать из Средней Азии, в материале Алексея Александрова.