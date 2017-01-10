Бастрыкин, Ковтун и Луговой попали в расширенный «список Магнитского»

Ковтун заявил ТАСС, что у него нет никакого имущества за рубежом и он не собирался никуда уезжать из России. Он предположил, что включение его и Андрея Лугового в санкционный список США связано с судопроизводством в Великобритании по «делу Литвиненко». «Но они не нашли подтверждений нашей вины в ходе судебного разбирательства»,— сказал он.

Бывшие разведчики Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой получили широкую известность из-за дела о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. 23 ноября 2006 года он умер в Великобритании от отравления радиоактивным полонием 210. Следствие обвинило в произошедшем Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового.

Следователя Станислава Гордиевского, который и до сообщения Министерства финансов США находился в санкционном списке, создатели перечня обвиняют в том, что он не стал расследовать сведения о преступных действиях полицейских, когда беседовал в ходе предварительного следствия с Сергеем Магнитским. Вместо этого, по данным авторов списка, господин Гордиевский привлек одного из них к расследованию. «Универсальный банк сбережений» обвинялся инвестиционным фондом Hermitage Capital (юристом которого был Сергей Магнитский) в хищении более миллиарда рублей бюджетных средств.

На превью: Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба Кремля