США и Европа вводят санкции. Экономисты говорят — они слабые, но Запад может принять меры, которые откатят Россию к экономике 1991 года
Поговорили с профессором экономики Игорем Липсицем о том, как отразятся санкции, объявленные Европейским Союзом и США, на россиянах, и к каким последствиям они приведут для российской экономики. Также поговорили об этом с председателем партии «Гражданская инициатива», министром экономики с 1992 по 1993 год Андреем Нечаевым.
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