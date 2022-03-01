Спорт без России: санкции против футбола, хоккея и всех крупных соревнований

Большой спорт в России — все. После санкций в отношении футбольных клубов — российские команды отстранили от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА — «под нож» попали хоккей и вообще все крупные спортивные соревнования.

Без международных соревнований в ближайшее время остались все сборные по хоккею — а в этом году их ждал Чемпионат мира. Молодежный чемпионат, который планировали провести в Омске и Новосибирске тоже отменен. Санкции также коснутся белорусских команд. Надежды остаются на следующий чемпионат мира в Петербурге — но призрачные.

«По сути, это отмена российского спорта. Культура отмены дошла до того, что российский спорт отменен полностью», — отметил Дмитрий Навоша, сооснователь Sports.ru.

После заявления Международного олимпийского комитета страсти разгорелись в лыжах — ближайший этап Мирового кубка пройдет в Норвегии. Местная федерация уже сказала, что не примет российских и белорусских лыжников, несмотря на разрешение федерации мировой. Поставщик экипировки Coop пригрозил сделать манишки с номерами в цветах украинского флага, если российская сборная не снимется с соревнований сама.

«К сожалению, пока мысли в кучу не собрал. Неизвестно, когда можно собрать мысли в кучу», — сказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Также российские футбольные клубы стали покидать иностранные специалисты — из «Локомотива» ушел главный тренер, немец Маркус Гисдоль, а из московского «Динамо» — украинский футболист и тренер Андрей Воронин.

«С формальной точки зрения, мера, которая принята в отношении России, чрезвычайная. Во многих регламентах различных федераций и турниров они не прописаны. И можно сказать, что часть этих мер противоречит регламентам», — подчеркивает Навоша.

Российский футбольный союз уже собирается оспорить решение ФИФА и УЕФА в суде. Олимпийский комитет пока к единому решению не пришел — он соберется в четверг, 3 марта. В любом случае, в ближайшее время международных соревнований с участием россиян не планируется.