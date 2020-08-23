Спецэфир: «Марш новой Беларуси». Более 100 тысяч участников, Лукашенко и сын Коля с автоматами в руках

С 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Люди выступают за отставку Александра Лукашенко, против милицейского насилия, за новые честные выборы, освобождение политзаключенных и с требованием суда над виновными в насилии над протестующими. 23 августа на акцию в Минске «Марш новой Беларуси» вышли более 100 тысяч человек, по сообщениям Tut.by. Силовики оцепили стелу «Минск — город-герой», до которой дошли протестующие, и перегородили путь до Дворца Независимости. Туда на вертолете с сыном Колей прилетел Александр Лукашенко. На них были бронежилеты, в руках они держали автоматы.

За происходящем в Минске в прямом эфире следила Анна Монгайт.