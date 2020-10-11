«Заходит Лукашенко в СИЗО, а оно ему как раз». Соцсети и белорусское ТВ — о встрече главы Беларуси с политзаключенными
10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ к арестованным оппозиционерам. чтобы, по его словам, «услышать мнения всех». Встреча прошла, в том числе, при участии бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, члена президиума координационного совета Лилии Власовой и политтехнолога Виталия Шклярова. Разговор длился четыре с половиной часа, а его содержание осталось конфиденциальным. Как белорусские госканалы освещали визит Лукашенко в СИЗО — в материале Эдуарда Бурмистрова.
Фото: belta.by
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