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Житель Сочи: «На побережье идет разгрузка тел погибших».

Главред Blogsochi.ru о том, как проходит поисково-спасательная операция на месте крушения Ту-154
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13:36, 25 декабря
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Министерство обороны России уточнило число пассажиров, находившихся на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Там находились 93 человека, а не 92, как сообщалось ранее. 

Фамилия Валутов была добавлена в список артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, находившихся на борту самолета, однако впоследствии она исчезла из опубликованного на сайте ведомства списка.

На борту, согласно информации Минобороны, находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По некоторым данным, она не полетела на этом самолете, оставшись в Сочи. Однако подтверждения этой информации нет. По словам супруга Елизаветы Глинки, она находилась на борту самолета.

В районе крушения самолета в Черном море проводится поисково-спасательная операция. Ей руководит глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам представителей ведомства, район крушения самолета точно определен. «Выживших не наблюдается», — сообщили в Минобороны.

Житель Сочи, главред портала Blogsochi.ru Александров Валов рассказал в эфире Дождя, как проходит операция.

Фото: РИА Новости

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