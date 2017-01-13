Встреча у Исаакиевского: смогут ли петербуржцы вместе с депутатами отстоять собор
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Жители Санкт-Петербурга собрались снаружи Исаакиевского собора, чтобы послушать речь депутатов Бориса Вишневского, Максима Резника и Алексея Ковалева, задать им вопросы и обсудить передачу собора Русской православной церкви. Евгения Зобнина рассказывает об атмосфере на месте событий.
Фото: Twitter / @sukhodolsky
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