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Встреча у Исаакиевского: смогут ли петербуржцы вместе с депутатами отстоять собор

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19:56, 13 января
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Теги:
Санкт-Петербург
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Жители Санкт-Петербурга собрались снаружи Исаакиевского собора, чтобы послушать речь депутатов Бориса Вишневского, Максима Резника и Алексея Ковалева, задать им вопросы и обсудить передачу собора Русской православной церкви. Евгения Зобнина рассказывает об атмосфере на месте событий.

Фото: Twitter / @sukhodolsky

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