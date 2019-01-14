Мэрия разрешила реконструировать дом XIX века на Большой Никитской. Активисты боятся, что здание снесут и построят многоэтажку

Стало известно, что дом на Большой Никитской улице может быть перестроен. Он был построен в 1830 году купцом Булошниковым для его торговой лавки. С тех пор здание практически не изменилось. Активисты «Архнадзора» уверены, что это приведет к сносу строения. Протестующие намерены добиваться отмены реконструкции и возвращения дома в охранную зону объектов культурного наследия. Журналист, координатор движения «Архнадзор» Андрей Новчиков рассказывает подробности.