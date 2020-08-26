Протоиерей Смирнов больше не будет заниматься делами семьи при РПЦ. Вот его самые скандальные высказывания на эту тему
Синод РПЦ освободил протоиерея Димитрия Смирнова от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи. На этом посту Смирнов запомнится своими одиозными высказываниями. Каждая проповедь — будто православный стендап, юмор специфичный — для паствы. Валерия Ратникова вспомнила самые яркие слова скандального протоиерея.
Фото на превью: wikipedia.org / Dmitry.Rezvan
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю