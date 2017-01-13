Почему бригада скорой не могла добраться до умирающего пешком.Врач скорой помощи — о происшествии на Камчатке, где медики не успели к пациенту из-за заблокированной дороги
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Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело из-за водителя, не пустившего скорую к подъезду умирающего мужчины. Автомобиль перегородил дорогу машине скорой помощи, из-за чего врачи опоздали к пациенту, и он умер в своем доме.
Жители региона критикуют действия водителя иномарки, однако есть сообщения и с упреками в адрес медиков, которые не попытались добраться до пациента пешком. Кого винить в данной ситуации и могла ли бригада врачей самостоятельно добраться до подъезда, Дождь узнал у врача скорой помощи Михаила Коневского.
На Камчатке водитель не пустила скорую к умирающему мужчине. Видео
На превью: DepositPhotos
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