СК Беларуси отказался провести проверку из-за задержания 47 журналистов. Там назвали обращение «абстрактным»
В Беларуси Следственный комитет отказался проводить проверку по факту задержания 47 журналистов на акции 27 августа. «Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется», — сказано в заявлении СК. Что думают те, кто заявлял о противоправных действиях со стороны силовиков, рассказал Олег Агеев, юрист и заместитель председателя Белорусской Ассоциации Журналистов.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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