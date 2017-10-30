«Система блокировок похожа на хаос»: могут ли требования Роскомнадзора разорить провайдеров
Требования Роскомнадзора к методам блокировки сайтов на территории России экономически невыполнимы для многих провайдеров и могут привести к их уходу с рынка. Об этом говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций главе ведомства Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову. Подробнее об этом рассказал Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций.
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В проекте приказа Роскомнадзора говорится, что блокировать сайты провайдеры должны лишь одним — самым дорогим — способом, при помощи глубокого анализа всего трафика. Оборудование для этого анализа стоит очень дорого, и в итоге малые и средние компании-операторы перейдут под контроль крупных. Кроме того, использование этого метода может существенно ухудшить качество связи.
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