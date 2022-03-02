«Мы постараемся продолжить работу»: Наталья Синдеева о блокировке сайта Дождя по требованию Генпрокуратуры
Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Дождя и вещание радиостанции «Эхо Москвы». В представлении, которое получили оба СМИ, говорилось, что причиной блокировки стало распространение недостоверной общественно значимой информации. Также ведомство потребовало заблокировать твиттер-акаунт радиостанции и страницу Дождя «Вконтакте». Эту ситуацию прокомментировала генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева.
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