В сети появилось видео стрельбы из автомата в центре Москвы

Полиция занялась проверкой появившегося в Instagtam видео, на котором якобы снята стрельба из автомата в центре Москвы. На кадрах запечатлен мужчина, который достает оружие из автомобиля, а затем делает несколько выстрелов в воздух. При этом на фоне слышны крики прохожих.