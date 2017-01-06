В сети появилось видео стрельбы из автомата в центре Москвы
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Полиция занялась проверкой появившегося в Instagtam видео, на котором якобы снята стрельба из автомата в центре Москвы. На кадрах запечатлен мужчина, который достает оружие из автомобиля, а затем делает несколько выстрелов в воздух. При этом на фоне слышны крики прохожих.
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