«Случилось то, что был Новый год»: стрелявший из автомата в центре Москвы объяснил свои действия
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Полиция задержала стрелявшего в центре москвы мужчину. Им оказался 29-летний житель Махачкалы. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк, молодой человек стрелял предположительно из автоматического оружия в центре Москвы. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что мужчина приехал в Москву из Махачкалы с целью трудоустроиться, при этом проживал он в одном из московских хостелов.
Сам задержанный сказал, что стрелял «не из хулиганских побуждений».
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