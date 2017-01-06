«Случилось то, что был Новый год»: стрелявший из автомата в центре Москвы объяснил свои действия

Полиция задержала стрелявшего в центре москвы мужчину. Им оказался 29-летний житель Махачкалы. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк, молодой человек стрелял предположительно из автоматического оружия в центре Москвы. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что мужчина приехал в Москву из Махачкалы с целью трудоустроиться, при этом проживал он в одном из московских хостелов.

Сам задержанный сказал, что стрелял «не из хулиганских побуждений».