Схимонаха Сергия отлучили от церкви. Что ждет опального священника и может ли МВД пойти на штурм его монастыря

Бывшего схиигумена Сергия Романова отлучили от церкви. Такое решение принял суд екатеринбургской епархии. Вступит силу оно после подписания патриархом Кириллом. В результате Сергий перестанет быть монахом, его не смогут отпевать в православных церквях, а также молиться за него. При этом, его сторонники также могут быть отлучены от церкви. Ранее Сергия лишили церковного сана, и он обвинил патриарха Кирилла в ереси. Обсудили эту тему с Сергеем Бычковым, историком, доктором исторических наук.