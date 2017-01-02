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Санкции вопреки Трампу: что Вашингтон готовит для России.

Объясняет политолог-американист Арег Галстян
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22:53, 2 января
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Ведущие:
Анна Монгайт
Теги:
США, Санкции, Дональд Трамп
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Дональд Трамп может поссориться с конгрессом США, если попытается смягчить или вовсе отменить санкции против России. Пару дней назад Вашингтон обвинил Москву в хакерских атаках на политические организации Америки. Ограничительные меры были введены по распоряжению действующего президента Барака Обамы, они затрагивают некоторые российские компании, ФСБ и командование ГРУ России. Из Америки также были высланы 35 российских дипломатов.

Член Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф в интервью телекомпании ABC заявил, что и этих санкций недостаточно. Тем временем, сам Трамп заявил, что отношения с Россией можно было бы улучшить. Ждать ли нового пакета санкций, и будет ли Трамп ссориться с республиканцами и Белым домом, чтобы защитить Россию, Дождь спросил у политолога-американиста Арега Галстяна.

На превью: Lucas Jackson / Reuters

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