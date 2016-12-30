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Почему Трампу не выгодно отменять новые санкции против России?

Рассказывает доцент МГИМО Михаил Троицкий
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12:43, 30 декабря
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США ввели новые санкции против России. Под них попали ФСБ и Главное управление Генштаба, а также несколько компаний, которые сотрудничали с Минобороны.

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Они занимаются производством электроники, поставкой техники (например, приборов, которые глушат мобильники) и имитируют хакерские атаки, проверяя компании на уязвимость. Под персональные санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов, его заместители, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев. Последних также разыскивает ФБР.

Американские активы (если они есть) всех, кто попал в санкционный список, заморожены, а компаниям в США запрещено сотрудничать с фигурантами списка. Причина очередных санкций   российские хакерские атаки во время американских выборов. В США уверены, что за ними стоит Москва. Кроме того, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 дипломатов, их высылают из страны. Напрямую эту высылку не увязывают с санкциями, в США говорят, что их действия были не совместимы с их дипломатическим статусом.

В России на санкции уже отреагировали. Официальный представитель МИДа Мария Захарова анонсировала ответные меры о них объявят уже сегодня. А Дмитрий Песков назвал решение американской администрации «проявлением непредсказуемой и агрессивной внешней политики». CNN сообщает, что российские власти уже распорядились закрыть Англо американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном Бору. Есть и реакция избранного президента США Дональда Трампа. Он пообещал встретиться с руководством американской разведки, чтобы получить новую информацию об этой ситуации. А советник Трампа Кэллиэнн Конуэй назвала санкции администрации Обамы попыткой ограничить свободу избранного президента.

Как Россия может отреагировать на санкции? Может ли Дональд Трамп их отменить? Обсудили с Политолог, доцентом МГИМО Михаилом Троицким.

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