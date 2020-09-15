Ивана Сафронова оставили под арестом до декабря. Ему все еще не объяснили, в чем его обвиняют
15 сентября прошло очередное заседание по делу Ивана Сафронова о госизмене — суд продлил арест журналисту до декабря и не удовлетворил апелляцию. На заседании была Марфа Смирнова — она рассказала о ходе этого процесса.
Фото: Агентство «Москва»
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