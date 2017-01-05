«Возвращение к здравому смыслу»: будет ли рубль укрепляться дальше, и стоит ли продавать доллары.

Новый год начался со стремительного укрепления российской валюты. Курс рубля к доллару на Московской бирже опустился ниже 60 рублей за доллар. Последний раз американский доллар был дешевше 60 рублей полтора года назад, однако тогда закрепиться на этом уровне рублю не удалось. Получится ли это у российской валюты на этот раз, объясняет экономист Владимир Рожанковский.